Свершилось то, чего все ожидали пять лет - Нидерланды обратили внимание на роль Незалежной в трагедии

Представители Украины могут стать фигурантами уголовного преследования по делу о крушении малайзийского самолета "Боинг" МН17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Так прокомментировал глава ДНР Денис Пушилин информацию о том, что голландские парламентарии намерены провести всестороннее расследование причин гибели лайнера.

"Оставим за скобками, почему на это понадобилось более пяти лет. В данном случае важна искренность намерений. Если она есть, то ответ на этот вопрос прирастет десятком других, из которых станет очевидно, что именно Украина должна стать фигурантом дела по раскрытию этого чудовищного преступления", – цитирует ФАН руководителя Донецкой народной республики.

Напомним, накануне стало известно, что в парламенте Нидерландов заявили о планах провести масштабное расследование о крушении самолета Boeing-777 с 298 пассажирами на борту под Донецком. В частности, депутаты хотят узнать, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом, где в тот момент шли военные действия.