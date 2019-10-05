Трагедия была выгодна только Киеву

Итальянский журналист Джульетто Кьеза утверждает, что ответственность за катастрофу Boeing МН17 над Донбассом несет только Украина.

По его словам, в 2014 году Киев полностью контролировал небо над страной. При этом Кьеза считает, что невозможно было предугадать, что лайнер изменит курс.

"Только секретные службы могли это сделать. Те, у кого радары, информация и т.д. Но они обвинили. Это было организовано, чтобы обвинить Россию, Донецкую и Луганскую республики. Они это все сделали, чтобы обвинить Россию",

– сказал журналист эфире канала PolitWera.

Напомним, накануне стало известно, что в парламенте Нидерландов заявили о планах провести масштабное расследование о крушении самолета Boeing-777 с 298 пассажирами на борту под Донецком. В частности, депутаты хотят узнать, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом, где в тот момент шли военные действия.