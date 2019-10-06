В Киеве посоветовали следователям заняться поисками "настоящих" виновных в крушении

Посол Украины Всеволод Ченцов отреагировал на решение Нидерландов расследовать причастность Киева к катастрофе MH17.

"Нам нечего скрывать. Мое правительство всегда готово предоставить информацию",

– цитирует его агентство NOS.

Посол добавил, что новое расследование всего лишь отвлекает от главной проблемы. По словам Ченцова, следователям лучше заняться поиском виновных в трагедии.

Напомним, накануне стало известно, что в парламенте Нидерландов заявили о планах провести масштабное расследование о крушении самолета Boeing-777 с 298 пассажирами на борту под Донецком. В частности, депутаты хотят узнать, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом, где в тот момент шли военные действия.