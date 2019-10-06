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Украинцы взбесились из-за расследования Нидерландов по делу "Боинга" MH17

Украинцы взбесились из-за расследования Нидерландов по делу
Фото: www.globallookpress.com
В Киеве посоветовали следователям заняться поисками "настоящих" виновных в крушении

Посол Украины Всеволод Ченцов отреагировал на решение Нидерландов расследовать причастность Киева к катастрофе MH17.

"Нам нечего скрывать. Мое правительство всегда готово предоставить информацию",

цитирует его агентство NOS.

Посол добавил, что новое расследование всего лишь отвлекает от главной проблемы. По словам Ченцова, следователям лучше заняться поиском виновных в трагедии.

Напомним, накануне стало известно, что в парламенте Нидерландов заявили о планах провести масштабное расследование о крушении самолета Boeing-777 с 298 пассажирами на борту под Донецком. В частности, депутаты хотят узнать, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом, где в тот момент шли военные действия.

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Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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