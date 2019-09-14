Выяснилось, почему Незалежная так легко отдала важного свидетеля

Киев практически расписался в собственном бессилии. Повесить вину за авиакатастрофу малайзийского "Боинга" на Россию не вышло.

Владимира Цемаха, роль которого сильно преувеличили, согласились обменять потому, что он не сообщил на допросе нужную информацию. Такого мнения придерживается публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.

"Они же позиционировали его как единственного и неповторимого свидетеля всех времен и народов, а выяснилось, что нет",

– отметил он в беседе с изданием "Украина.ру".

Таким образом, обмен Цемаха был знаковым – Киев фактически показал, что отказывается от дальнейшего расследования по делу о крушении МН17.