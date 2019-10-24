Расследование крушения лайнера над Донбассом все больше вызывает критические замечания даже в Нидерландах

Для защиты обвиняемых по делу гибели малайзийского самолета "Боинг" MH17, рухнувшего 17 июля 2014 г. в полях под Донецком в самый разгар военных действий, группа голландских экспертов готовит документы. Об этом сообщил сообщил один из ее участников, профессор Сассекского университета Кейс ван дер Пейл.

Кроме него, в состав группы также вошли журналисты Хектор Ребан и Макс ван дер Верфф.

"Мы работаем над досье, чтобы показать, что доказательства, собранные Совместной следственной группой (ССГ), недостаточны для того, чтобы выдвигать обвинения. Мы не будем говорить о том, кто, по нашему мнению, сбил самолет. Мы просто намерены показать, что существующая доказательная база абсолютно недостаточна, если не сказать ошибочна", – приводит слова профессор издание "Взгляд", которое ссылается на ТАСС.

Он добавил, что часть материалов уже готова и размещена в открытом доступе в интернете. Полностью же документы планируется подготовить к декабрю текущего года или к январю 2020го.

"Мы попробуем через адвоката донести эту информацию до судей, и, возможно, даже принять участие в процессе в качестве экспертов со стороны защиты. Мы не знаем, кто будет защищать интересы людей, но мы считаем, что обвинения им предъявлены совершенно неправильно по законодательным нормам", – считает ван дер Пейл, который является автором книги "MH17, Украина и новая холодная война".

Ранее в Гааге показали фильм с альтернативной официальному расследованию точкой зрения на обстоятельства крушения над Донбассом самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур в июле 2014-го.

В июне 2019 г. были названы четыре подозреваемых по этому делу: трое россиян - Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также один украинец – Леонид Харченко. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года.

