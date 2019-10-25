Появились подробности о секретных переговорах по МН17

Встречи между Россией, Нидерландами и Австралией по трагедии уже состоялись

Прорабатываются сроки новых трехсторонних переговоров между Россией, Австралией и Нидерландами по делу о катастрофе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.

"Несколько встреч уже состоялось. Прорабатываются сроки новых. Стороны договорились о конфиденциальности содержания данных консультаций",

– рассказал директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов в интервью РИА Новости. По словам дипломата, Москва остается открытой для диалога, несмотря на тяжелую ситуацию с установлением причин трагедии и виновных. Он подчеркнул, насколько важно сдвинуть процесс с мертвой точки.

Крушение самолета Малайзийских авиалиний, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17, произошло в Донецкой области Украины в июле 2014 года. В авиакатастрофе погибли 298 человек. Ранее посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов заявил, что следствие завершено и некоторые имена подозреваемых озвучены публично.