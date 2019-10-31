Под занавес первого акта международного спектакля зрителей ждут сюрпризы

В деле о крушении малайзийского "Боинга", жертвами которого стали 298 человек, будут заявлены свежие лица. Речь идет о новых фигурантах судебного разбирательства марта 2020 года.

В том, что подозреваемых в случившемся станет больше, практически не сомневается основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Возможно, больше людей будут обвинены еще до начала судебного процесса в марте 2020 года. Это будет длительный процесс",

– рассказал он в беседе с изданием "Укринформ", добавив, что первое заседание будет скорее номинальным. Добиться сути получится значительно позже.

По словам Хиггинса, его команда не располагает конкретными именами, кто "нажал кнопку". Однако, отметил он, к трагедии в июле 2014 года привела "вся структура".

"Мы имеем очень четкое представление об этой структуре – кто и за что отвечал. Я уверен, что Международная совместная следственная группа еще лучше осознает все это", – заверил собеседник украинского издания.

По его мнению, "спектакль" продолжается, однако его первый акт подходит к концу.

Напомним, Совместная следственная группа (ССГ) обвинила в авиакатастрофе российских военнослужащих. На прошлой неделе появились новые подозреваемые в деле MH17 .