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В трагедии MH17 всплывут новые имена

В трагедии MH17 всплывут новые имена
Фото: www.globallookpress.com
Под занавес первого акта международного спектакля зрителей ждут сюрпризы

В деле о крушении малайзийского "Боинга", жертвами которого стали 298 человек, будут заявлены свежие лица. Речь идет о новых фигурантах судебного разбирательства марта 2020 года. 

В том, что подозреваемых в случившемся станет больше, практически не сомневается основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

"Возможно, больше людей будут обвинены еще до начала судебного процесса в марте 2020 года. Это будет длительный процесс",

рассказал он в беседе с изданием "Укринформ", добавив, что первое заседание будет скорее номинальным. Добиться сути получится значительно позже. 

Элиот Хиггинс. Фото: www.globallookpress.com

По словам Хиггинса, его команда не располагает конкретными именами, кто "нажал кнопку". Однако, отметил он, к трагедии в июле 2014 года привела "вся структура". 

"Мы имеем очень четкое представление об этой структуре – кто и за что отвечал. Я уверен, что Международная совместная следственная группа еще лучше осознает все это", – заверил собеседник украинского издания. 

По его мнению, "спектакль" продолжается, однако его первый акт подходит к концу.   

Напомним, Совместная следственная группа (ССГ) обвинила в авиакатастрофе российских военнослужащих. На прошлой неделе появились новые подозреваемые в деле MH17 . 

Ксения АНДРЕЕВА
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