Мужчину силой доставили в Киев

Владимир Цемах, которого удалось вывезти с Украины в результате обмена пленными 7 сентября, будет защищать свои права в международных судах.

Дело в том, что экс-командир подразделения "ПВО" самопровозглашенной ДНР, которого называют главным свидетелем и подозреваемым в крушении малайзийского "Боинга" в июле 2014 года, считает действия Незалежной терроризмом. СБУ похитила Цемаха из его квартиры и принудительно доставила в Киев.

"Два транквилизатора они мне вкололи дома и один перед Донецком, третий. Отходил, наверное, еще неделю после этого. Я непривыкший к таким препаратам",



– пояснил Цемах в беседе с также пострадавшим от рук украинцев журналистом Кириллом Вышинским. Их разговор состоялся во время съемок документально сериала "Люди Донбасса", уточняет РИА "Новости".

Напомним, трагедия MH17 произошла летом 2014 года в Донецкой области. Ее жертвами стали 298 человек. Совместная следственная группа, в которую не вошли представители России, повесила вину на Москву. Она, в свою очередь, привела серьезные аргументы невиновности военнослужащих из-под Курска.

Между тем у независимых следователей были вопросы к Украине, которая не закрыла небо во время боевых действий на своей территории.