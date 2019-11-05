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Попытки Запада замять дело МН17 возмутили Малайзию

Запад решил
Фото: www.globallookpress.com
Подозрения вызвала подтасовка документов и подкуп свидетеля

Запад провалил расследование крушения "Боинга" в Донбассе и теперь пытается "похоронить" это дело. К таким выводам пришли в Малайзии.

По словам премьер-министра этой страны Махатхира Мохамада, отчеты следователей не внушают никакого доверия. С самого начала дело МН17 пытались подогнать под нужные обвинения в адрес России. Поэтому малайзийским специалистам долгое время не давали доступа к материалам расследования, хотя именно Малайзия пострадала в этой трагедии больше всего. Сейчас уже понятно, что работа следователей не была нейтральной и справедливой, приводит "Царьград" слова Мохамада.

Другой факт, наводящий на подозрение о нечестном расследовании, – это попытка подкупа украинца Владимира Цемаха, которого сначала называли ключевым свидетелем по делу МН17, а потом перевели в ранг подозреваемого.

"Предлагали гражданство, домик в Голландии", – передает "Русская весна" рассказ Цемаха о допросе представителями Совместной следственной группы.

Ранее Цемах рассказал, как его накачали препаратами, чтобы вывезти из Донбасса в Киев.

Крушение самолета Малайзийский авиалиний, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло в июле 2014 г. в Донецкой области. Погибли 298 человек. 

Николай ВИКТОРОВ
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