Ряд нестыковок в деле малайзийского "Боинга" наталкивает на определенные выводы

История, которая развернулась вокруг трагедии июля 2014 года, – это форма давления Запада на Москву, полагает автор книги, повествующей о деле MH17, Кейс ван дер Пейл. По мнению профессора Сассекского университета (Великобритания), российские оппоненты хотят выхватить Украину из "сферы влияния" РФ.

Иначе как оправдать "сиюминутные" обвинения, которые появились раньше деталей произошедшего, в адрес последней, пояснил он в интервью чешскому изданию "Halo noviny". Да и потом общественности скармливали "размытые" подробности, уточнил ван дер Пейл.

Настораживает также тот факт, что над местом авиакатастрофы находился американский спутник. Однако США молчат. Если бы действительно у них были прямые доказательства российского следа в крушении малайзийского "Боинга", то вряд ли бы заокеанским осведомителям не нашлось, что сказать.

Еще одной странностью, отметил профессор, является заявление украинцев о неработающих радарах, которые на самом деле исправно функционировали.

"Также Украина сообщила, что в то время в воздухе не было истребителей. Однако нам известно от сотен людей, что они там летали и их видели. А вот что касается достойных доверия свидетелей, которые подтвердили бы, что видели, как БУК сбил самолет, нам о таких неизвестно. О несостоятельности отстаиваемой западными следователями официальной версии говорят и разные другие детали, казалось бы, малозначительные", – резюмировал автор книги "Трагедия рейса MH17. Украина и новая холодная война".

В своем интервью он дал понять, что настоящие свидетельства могут утаиваться, поскольку "все остается в области голословных предположений". А судебный процесс по делу, констатировал профессор британского вуза, "сфабрикован и ужасен по своей сути".

Напомним, в сбитом в небе над Донбассом лайнере находились 298 человек. Все они погибли. Запад в случившееся повесил на Москву, хотя она не раз приводила доказательства своей невиновности. Совместная следственная группа (ССГ), в составе которой нет российских специалистов, упрямо не берет в расчет аргументы РФ.