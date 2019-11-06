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Цемах засудит Украину с помощью российского адвоката

Фото: www.globallookpress.com
Выкраденного украинскими силовиками из Донбасса пенсионера взял под защиту Кучерена

Житель ДНР Владимир Цемах, которого власти Незалежной объявили главным свидетелем по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 г., начал готовить жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил известный российский адвокат Анатолий Кучерена, взявшийся в этом помочь донбассцу.

Он рассказал, что Цемах лично написал ему послание с просьбой о помощи.

"Из письма следовало, что Владимир обращается ко мне и просит меня стать его защитником, поскольку он оказался в сложной жизненной ситуации. Он описал, как над ним издевались, как его избивали, как его похитили в Снежном, где он живет, как его увезли в Киев", – заявил в эфире НТВ Кучерена.

Он отметил, что сделает все возможное, чтобы оказать Цемаху, которому в украинском издании уже навесили ярлык "палач" "Боинга" и "террорист", всю необходимую квалифицированную помощь юриста. Адвокат добавил, что уже приступил к оформлению жалобы.

Ранее вышло большое интервью с гражданином ДНР, в котором он поведал подробности того, как силовики ВСУ избивали его, ввели какие-то препараты-транквилизаторы, а потом насильно вывезли его из Снежного. По его словам, допросы с ним вели сотрудники СБУ, а также говорящие на русском языке представители полиции Нидерландов и Австралии. Цемаха шантажировали большим сроком заключения в обмен на нужные показания "этим товарищам", намекая на иностранных делегатов.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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