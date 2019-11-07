Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Киев в панике: Россию признают невиновной в крушении МН17 за деньги

Киев в панике: Россию признают невиновной в крушении МН17 за деньги
Фото: www.globallookpress.com
Москве придется выплатить жертвам авиакатастрофы компенсации

Репутация России в истории с крушением малайзийского "Боинга" будет восстановлена. Однако за оправдательный приговор ей придется заплатить, уверен директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

Он искренне верит в сплетню, что между Москвой и Амстердамом ведутся закулисные беседы. И первой будто бы поступило предложение о "компенсации без признания". Как в 2003 году сделал ливийский революционер Муамар Кадаффи.   

"То есть когда Россия выплачивает компенсацию жертвам, при этом не признавая своей вины. Не знаю, на каком этапе эти переговоры находятся, они же закрытые. Но тем не менее такая утечка информации была. Я в это верю", – пояснил журналист в эфире украинского радио НВ. 

Умозаключения Мартыненко о трагедии MH17 начинаются примерно на 16-й минуте интервью. В продолжение разговора он принялся рассуждать об официальной версии случившегося: мол, Нидерланды признают, что сепаратисты "совершили акт ошибки" и вместо украинского самолета случайно сбили малайзийский. 

"Естественно никто не хотел, Россия не хотела", – продолжил фантазировать собеседник.

Он не сомневается, что Евросоюз не станет ссорится с Москвой, ибо ему это невыгодно, и даже снимет антироссийские санкции. 

Напомним, лайнер рейса MH17 был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да коню понятно, что сбили НЕ украинцы! Мотива нет: в кого они могли стрелять? У террористов ведь не было авиации? А сепаратисты с РФ имели мотив, (до этого уже сбили украинский самолёт), даже похвастаться "успехом" в федеральных СМИ поторопились. Все это в Интернете осталось. Так что только конченному идиоту непонятно, кто сбил. Вопрос только один: РФ или террористы?
Гость
Ответить
А с какой стати платить? В идее сделать виновной Россию и так заложено то, что она имеет возможность платить, это не нищая Украина. Ни каких компенсаций, платит виновный и ни каких вопросов и передёргиваний не должно быть.
Гость
Ответить
Ублюдки как вели себя недостойно так ведут и что особенно интересно будут себя вести так как и российские олигархи наворовали народного имущества и обижаются что их называют гнилыми ворами как например Абрамовича,Березовского и Шувалова так же и эти убийцы гражданских лиц хотят быть не приступниками а ангелами хранителями бедных детей.Наперстники разврата к вам домой придут родственники погибших и возмездие свершится неизбежно.......
Гость
Ответить
Лайнер рейса МН17 сбили украинские ракетчики, так что Россия ничего никому платить не будет, разве что от дохлого осла уши.
Гость
Ответить
А признание хохлов совсем не рассматривается?
Если будет доказана вина Украины, то на скамью подсудимых сядут и Нидерланды. Как активно покрывающий преступника соучастник, укрывающий и уничтожающий доказательства преступления.
Гость
Ответить
2014
1
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей