Москве придется выплатить жертвам авиакатастрофы компенсации

Репутация России в истории с крушением малайзийского "Боинга" будет восстановлена. Однако за оправдательный приговор ей придется заплатить, уверен директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

Он искренне верит в сплетню, что между Москвой и Амстердамом ведутся закулисные беседы. И первой будто бы поступило предложение о "компенсации без признания". Как в 2003 году сделал ливийский революционер Муамар Кадаффи.

"То есть когда Россия выплачивает компенсацию жертвам, при этом не признавая своей вины. Не знаю, на каком этапе эти переговоры находятся, они же закрытые. Но тем не менее такая утечка информации была. Я в это верю", – пояснил журналист в эфире украинского радио НВ.



Умозаключения Мартыненко о трагедии MH17 начинаются примерно на 16-й минуте интервью. В продолжение разговора он принялся рассуждать об официальной версии случившегося: мол, Нидерланды признают, что сепаратисты "совершили акт ошибки" и вместо украинского самолета случайно сбили малайзийский.

"Естественно никто не хотел, Россия не хотела", – продолжил фантазировать собеседник.

Он не сомневается, что Евросоюз не станет ссорится с Москвой, ибо ему это невыгодно, и даже снимет антироссийские санкции.

Напомним, лайнер рейса MH17 был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек.