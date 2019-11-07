Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Дожали: ключевой свидетель по делу MH17 выложит Нидерландам всю правду

Дожали: ключевой свидетель по делу MH17 выложит Нидерландам всю правду
Фото: www.globallookpress.com
Владимир Цемах согласился дать показания

Главный свидетель и одновременно подозреваемый по делу о крушении малайзийского "Боинга" в июле 2004 года Владимир Цемах принял приглашение на допрос. Но с одним условием: он будет проходить в Донбассе, заявил адвокат экс-командир подразделения ПВО Анатолий Кучерена.

Цемах готов рассказать всю правду голландским следователям, дабы снять с себя голословные обвинения, если будут соблюдены его права. Эти детали юрист с подзащитным обговорили в самом начале своего сотрудничества. Ополченец попросил помощи, перечислив "все ужасы" и описав издевательства украинских спецслужб.

"Я сделаю все возможное, чтобы ЕСПЧ принял нашу жалобу и рассмотрел те проблему, с которыми Цемах столкнулся, и была дана оценка тем издевательствам, которым он подвергся в Киеве", – цитирует адвоката "Интерфакс".

Кучерена также отметил, что Цемаху приходится скрываться в Донбассе, поскольку он объявлен в розыск в России, Нидерландах и на Украине. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей