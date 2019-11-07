Владимир Цемах согласился дать показания

Главный свидетель и одновременно подозреваемый по делу о крушении малайзийского "Боинга" в июле 2004 года Владимир Цемах принял приглашение на допрос. Но с одним условием: он будет проходить в Донбассе, заявил адвокат экс-командир подразделения ПВО Анатолий Кучерена.

Цемах готов рассказать всю правду голландским следователям, дабы снять с себя голословные обвинения, если будут соблюдены его права. Эти детали юрист с подзащитным обговорили в самом начале своего сотрудничества. Ополченец попросил помощи, перечислив "все ужасы" и описав издевательства украинских спецслужб.

"Я сделаю все возможное, чтобы ЕСПЧ принял нашу жалобу и рассмотрел те проблему, с которыми Цемах столкнулся, и была дана оценка тем издевательствам, которым он подвергся в Киеве", – цитирует адвоката "Интерфакс".

Кучерена также отметил, что Цемаху приходится скрываться в Донбассе, поскольку он объявлен в розыск в России, Нидерландах и на Украине.