Установлены имена, под которыми скрываются покинувшие Донбасс военные

Офицер Главного разведуправления России Олег Иванников, подозреваемый следователями Совместной следственной группы в причастности к атаке на МН17, был замечен в Крыму. Об этом сообщили активисты Bellingcat. По их данным, военнослужащий покинул Донбасс и сейчас живет в России по поддельному паспорту.

Сообщается, что новое имя Иванникова – Андрей Лаптев. Фальшивые документы он получал вместе с полковником ГРУ Игорем Безлером – его теперь якобы зовут Игорь Береговой.

"В паспортном столе Москвы сформировали поддельные идентификационные данные для "Лаптева" и "Берегового" одновременно, в итоге разница в номерах их паспортов составляет всего несколько десятков", – заявили в Bellingcat.

Издание опубликовало фотографию, на которой Безлер-Береговой сидит за столом с еще одним подозреваемых в причастности к крушению MH17 Сергеем Дубинским. Как передает "Украинская правда", снимок сделан недавно в Крыму.

Малайзийский "Боинг" рухнул на территории Донецкой области Украины летом 2014 года. Следователи ССГ под руководством Нидерландов заявили, что самолет был сбит ополченцами ДНР из российского ЗРК "Бук". В июне 2019 г. ССГ заявила об окончании расследования и обнародовала имена подозреваемых. Среди них – оказались российский генерал-майор Сергей Дубинский и бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков).

Суд по делу МН17 запланирован на март 2020 года.