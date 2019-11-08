Киев создает трибунал в рамках Совбеза ООН

Сегодняшнее решение Международного суда ООН о признании своей юрисдикции в разбирательстве между Украиной и Россией может поспособствовать созданию специального трибунала по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом с воодушевлением заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на брифинге в Гааге.

"Я думаю, что это важно не только для Украины, думаю, что это также важно для Нидерландов. Мы предпринимаем совместные усилия, чтобы заставить Россию отвечать и создаем специальный трибунал в рамках Совбеза ООН", – цитирует "Интерфакс-Украина" пани Зеркаль.

Она считает, что МС возьмется слушать данное дело и, возможно, это окажет влияние на позицию Москвы в Совбезе ООН, что "означает, что Россия будет нести ответственность, и будет оправдываться перед Международным судом за то, как она поставляла оружие на Украину".

Ранее в пятницу, 8 ноября, МС ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны, признав свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и РФ. Решение огласил председательствующий судья Абдулкави Ахмед Юсуф. Речь идет о Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, пишет ТАСС. Теперь суд должен установить крайнюю дату подачи Москвой контрмеморандума в ответ на киевский и перейти к рассмотрению дела по существу.

