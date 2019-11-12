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Украина обвинила Россию в терроризме и гибели "Боинга" MH17

Украина призвала Россию без суда признать вину за гибель MH17
Фото: www.globallookpress.com
Киевское руководство надеется на успех в противостоянии с Москвой в Гааге

Россия должна взять на себя ответственность за сбитый в июле 2014 г. малайзийский самолет "Боинг" MH17 и поставки вооружения ополченцам Донбасса, которые его якобы применяли при каких-то терактах. А моральный долг Украины все это доказать на площадке Международного суда ООН. Об этом сегодня заявила замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Мы считаем, что наш моральный долг – доказать, что РФ и российские должностные лица виновны в сбивании МН17, что они виновны в поставках оружия на территорию Украины, с помощью которого были совершены террористические акты в Мариуполе, Волновахе, Краматорске, Харькове", – цитирует УНИАН дипломата.

Она утверждает, что все события в Донбассе происходили "при финансовой поддержке российских должностных лиц, и российские должностные лица осознавали, для чего они предоставляют это оружие и эту поддержку".

Пани Зеркаль надеется, что дело против Москвы в МС ООН будет доведено до конца, суд установит виновных, которые понесут за это ответственность.

"Россия сейчас уже должна оправдываться и доказывать, как она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими гражданами", – резюмировала замглавы МИД Незалежной.

Напомним, в конце прошлой недели Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны, признав свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и РФ. На Смоленской площади указали, что данное решение не предрешает исход дела, поскольку "к 8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора", сообщал ТАСС.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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