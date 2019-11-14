Объединенная группа JIT пытается обвинить российское руководство в трагедии над Донбассом

За четыре месяца до объявленного суда по делу о крушении малайзийского самолета "Боинг" MH17 в июле 2014 г. в небе воюющей Незалежной Международная следственная группа опять начала поиски свидетелей. Теперь им нужны люди, которые бы подтвердили причастность представителей российских властей к данной трагедии. С чем и обратились следователи Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов к общественности.

"JIT собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить авиалайнер рейса MH17 на востоке Украины из ЗРК "Бук", – цитирует РИА "Новости" пресс-релиз следственной группы.

Напоминаем, суд над подозреваемыми в крушении лайнераBoeing должен начаться 9 марта 2020 года.

Американское пропагандистское Радио Свобода, ссылаясь на обращение JIT, сообщает, что новый клич брошен из-за расшифровки якобы разговоров ополченцев (надо полагать, нарытых в соцсетях) по телефону с некими должностными лицами РФ.

Отмечаем удивительное совпадение между сегодняшним информационным вбросом и заявлением замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елены Зеркаль, призвавшей пару дней назад Москву без суда признать вину за сбитый "Боинг". Свое обращение украинка сделала на фоне решения Международного суда ООН о признании своей юрисдикции в разбирательстве между Украиной и Россией по конфликту в Незалежной, что заставляет Киев предполагать о возможном создании спецтрибунала по делу о крушении MH17.

В свою очередь издание "Русская весна" считает, что такая бурная деятельность пани Зеркаль и киевского руководства в целом говорит об их боязни полного развала судебного разбирательства по "Боингу" в связи с тем, что у следствия нет никаких реальных доказательств вины России и тех граждан, которых они называют подозреваемыми.

