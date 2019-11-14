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Следствие обнародовало "убедительные доказательства" вины России по делу MH17

Следствие обнародовало "убедительные доказательства" вины России по делу MH17
Фото: www.globallookpress.com
Украинские СМИ в экстазе от пленок, давно гуляющих по сетям инета

Совместная следственная группа (JIT) по делу о крушении малайзийского "Боинга" МН-17 в небе над Донбассом в июле 2014 г. опубликовала аудиозаписи переговоров ополченцев, которые якобы доказывают, что ими напрямую руководили российские власти. Об этом с громкими заголовками вышли сегодня украинские СМИ со ссылкой на Twitter расследователя скандальной Bellingcat Христо Грозева.

Болгарский ученик американского фонда Сороса щедро усыпал свой аккаунт "подтверждениями" монтированных-перемонтированных аудиофайлов, давно болтающихся на просторах интернета и выдаваемых "разоблачителями" Кремля как истину в последней инстанции.

"Новое взрывное заявление, только что выпущенное Объединенной следственной группой, расследующей гибель MH17. Вкратце: JIT предоставляет убедительные доказательства того, что Кремль непосредственно контролировал военные действия и поставки оружия боевикам Донбасса в начале июля 2014 года", – возвестил Грозев.

Ранее JIT в поисках свидетелей трагедии, опубликовала записи якобы перехваченных переговоров тогдашнего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и других обвиняемых по делу МН17 – Сергея Дубинского и Леонида Харченко, а также запись пресс-конференции Александра Бородая, который на тот момент занимал пост главы правительства Донецкой народной республики.

Так, на одной из записей от 3 июля 2014 г. Бородай говорит, что он выполняет указания из Москвы.

"Ну, у Вас далекоидущие планы, а у меня – нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы только одного государства, Российской Федерации. Вот, собственно, и все", – сказал он по телефону.

В другом разговоре, также произошедшем в начале июля, ополченец с позывным "Монгол" сообщает какому-то лицу, что в регион "прибудут люди с полномочиями" от министра обороны РФ Сергея Шойгу. По его словам, они смещают с должностей местных командиров подразделений, а на их должности ставят "москвичей".​

Также обнародованы разговоры Бородая с помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым, которые якобы подтверждают руководство ополчением со стороны Кремля.

По свидетельствам ряда бывших повстанцев, ФСБ и служба военной разведки ГРУ участвовали в ежедневном управлении ДНР. Один из свидетелей рассказал, что лидеры ополченцев регулярно ездили в Москву за консультациями от своих контактных лиц в ФСБ и ГРУ.

Прямо хочется видеть в суде показания этих свидетелей.

Следствие со ссылкой на источники утверждает, что донецкое правительство финансировалось за счет пожертвований из России.

В JIT назвали полученные доказательства подтверждением вины Москвы в крушении МН17, которая действовала руками ополченцев.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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