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Так называемые свежие доказательства российской вины в крушении "Боинга" в Донецкой области вызвали нетипичную реакцию у официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Она настолько поражена известием из Нидерландов, что отказалась обсуждать "какой-то абсурд", который еще не прошел экспертную оценку. Хотя у спикера внешнеполитического ведомства всегда есть, что сказать.
"Мы живем в мире, который борется с фейком, при этом мы исходим из того, что уже неоднократно по этой теме публиковались фейки, которые потом спустя месяц-два получали должную экспертную оценку", – парировала Захарова на вопрос журналиста на брифинге, передает РИА "Новости".
Она отметила, что до изучения улик специалистами все разговоры преждевременны, уточняет "Царьград".
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