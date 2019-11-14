Спикер МИД отказалась обсуждать новые улики в деле MH17

Так называемые свежие доказательства российской вины в крушении "Боинга" в Донецкой области вызвали нетипичную реакцию у официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она настолько поражена известием из Нидерландов, что отказалась обсуждать "какой-то абсурд", который еще не прошел экспертную оценку. Хотя у спикера внешнеполитического ведомства всегда есть, что сказать.

"Мы живем в мире, который борется с фейком, при этом мы исходим из того, что уже неоднократно по этой теме публиковались фейки, которые потом спустя месяц-два получали должную экспертную оценку", – парировала Захарова на вопрос журналиста на брифинге, передает РИА "Новости".

Она отметила, что до изучения улик специалистами все разговоры преждевременны, уточняет "Царьград".