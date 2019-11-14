Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Захарова онемела от возмущения после новых данных по крушению "Боинга" в Донбассе

Захарова онемела от возмущения после новых данных по крушению "Боинга" в Донбассе
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Спикер МИД отказалась обсуждать новые улики в деле MH17

Так называемые свежие доказательства российской вины в крушении "Боинга" в Донецкой области вызвали нетипичную реакцию у официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она настолько поражена известием из Нидерландов, что отказалась обсуждать "какой-то абсурд", который еще не прошел экспертную оценку. Хотя у спикера внешнеполитического ведомства всегда есть, что сказать.

"Мы живем в мире, который борется с фейком, при этом мы исходим из того, что уже неоднократно по этой теме публиковались фейки, которые потом спустя месяц-два получали должную экспертную оценку", – парировала Захарова на вопрос журналиста на брифинге, передает РИА "Новости".

Она отметила, что до изучения улик специалистами все разговоры преждевременны, уточняет "Царьград"

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ей явно не здоровиться . Проблемы с алкоголем ?
Гость
Ответить
онемела и посерела лицом.
Гость
Ответить
а с обкома шша указания шлют повсеместно,не тупые свиньи берут под козырек и прыгают на ферме и российских сайтах,свои то загажены напрочь
Гость
Ответить
Указаний из Кремля не поступило, что нужно в этот раз врать! Да и не попрёшь против фактов: это вам не фейки федеральных СМИ о "распятом мальчике"! Пропаганда годится только для стада тупых баранов!
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей