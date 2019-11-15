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Отсутствие доказательств по МН17 сорвет "нормандскую встречу"

Отсутствие доказательств по МН17 сорвет "нормандскую встречу"
Фото: www.globallookpress.com
На Западе решили забыть про сбитый "Боинг"

"Сенсация" о причастности российского руководства к крушению малайзийского лайнера в Донбассе на деле оказалась попыткой сорвать урегулирование на юго-востоке Украины, или, как прокомментировал военкор Александр Коц, стремлением "натянуть сову на глобус".

Накануне Международная следственная группа (МСГ) по делу МН17 опубликовала прослушку телефонных переговоров ополченцев и политиков Донбасса. В МСГ заявили, что записи "доказывают причастность России к крушению". Но изучив расшифровки, можно увидеть переговоры командиров, имя помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова, имя министра обороны РФ Сергея Шойгу. Как "секретная запись" представлена пресс-конференция Александра Бородая, бывшего тогда главой ДНР. Но там нет главного – "хоть малейшего упоминания о рейсе МН17".

"Понимаете? Международная следственная группа, расследующая катастрофу Боинга в Донбассе, публикует прослушки, никакого отношения не имеющие, собственно, к самой катастрофе. Как сову на глобус, она натягивают какой-то очень далекий информационный повод. Но ни одна секунда из опубликованного не проливает свет на причины крушений МН17", - публикует сайт KP.RU выводы военкора.

По мнению Коца, такой поворот легко понять. У следователей нет доказательств причастности РФ к трагедии, а в поиске истинных виновных они не заинтересованы. Зато сейчас они могут оказать влияние на другой процесс – мирное урегулирование в Донбассе, процесс разведения сил от линии разграничения и готовящуюся встречу в "нормандском формате".   

Малайзийский "Боинг" МН-17 разбился в Донецкой области Украины в июле 2014 года. 

Николай ВИКТОРОВ

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