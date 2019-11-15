Германия выразила солидарность с правительствами стран, чьи граждане стали жертвами авиакатастрофы в небе над Донбассом

В Берлине посчитали серьезными последствия для виновных в трагедии с малайзийским лайнером "Боинг" MH17, рухнувшим в июле 2014 г. под Донецком, после обнародования накануне очередной порции расследования Совместной следственной группы (ССГ, JIT). Об этом сегодня на брифинге заявила представитель МИД Германии Мария Адебар.

По ее мнению, вклад ССГ позволяет раскрыть причины гибели самолета.

"Мы едины во мнении с правительством Нидерландов и правительствами других стран в том, что должно быть проведено расследование против лиц, ответственных за это преступление, обстрел рейса MH17, и они должны быть привлечены к ответу", – цитирует РЖД-Партнер немку со ссылкой на ТАСС.

Власти ФРГ призвал Россию активно сотрудничать в расследовании.

Напомним, после вчерашней выдачи на-гора в интернет аудиопленок с переговорами ополченцев Донбасса в период июля 2014 г., на которых, кстати, нет ни одного упоминания о "Боинге" MH17, расследователи ССГ бросили общественности клич в поиске свидетелей, которые могли бы дать показания в отношении российского руководства и его прямого кураторства над бойцами ДНР.

В МИД России устами Директора департамента информации и печати Марии Захаровой заявили, что Москва всегда готова оказывать содействие в поисках истины, однако данные международного следствия "подогнаны" под уже заранее вынесенный вердикт.