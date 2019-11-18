Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Найти и уничтожить: собранные детективом улики по МН17 скрыли от общественности

Найти и уничтожить: собранные детективом улики по МН17 засекретили
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВсе вопросы к Украине: Россию исключили из дела по МН17
Расследование заинтересовано только в информации, направленной против Москвы

Частного детектива Йозефа Реша под видом анонимного заказчика из Германии наняла международная группа следователей JIT. Об этом пишет "Русская весна".

В 2014 г. детективу поставили задачу найти людей, которые могут сообщить детали о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе, и собрать доказательства по делу. В 2015 г. Реш предоставил заказчику данные и был удивлен, когда понял, что его информация не учитывается следствием.

Когда неизвестные взломали его банковскую ячейку с документами, Реш понял, что существует негласное указание уничтожить улики, которые не помогают обвинениям в адрес России и ополченцев ДНР. Он замолчал почти на 4 года и только летом 2019 г. решился обнародовать собранные документы и представить свидетеля, который готов публично поделиться информацией по делу.

Фото: www.globallookpress.com

По мнению издания, международная следственная группа и прокурор Нидерландов оказались не готовы к такому повороту событий. Поэтому вместо того, чтобы начать сотрудничать с Решем, они попытались обвинить Кремль в причастности к преступлению против пассажирского лайнера.

"Вероятно, из России продолжат лепить козла отпущения, а о реальных виновниках трагедии мы так и не узнаем", – делает вывод издание.

Ранее власти Малайзии заподозрили следователей в Голландии в попытке замять дело МН17.

Фоторепортаж
"Всего?": новая информация о трагедии МН17 вызвала общественный резонанс
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Отвечать за содеянное РФ все равно придётся, как бы она не извивалась!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Двуличные Штаты": в России ответили США за слова о непризнании Крыма

Американцы часто используют двойные стандарты в международных отношениях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей