Расследование заинтересовано только в информации, направленной против Москвы

Частного детектива Йозефа Реша под видом анонимного заказчика из Германии наняла международная группа следователей JIT. Об этом пишет "Русская весна".

В 2014 г. детективу поставили задачу найти людей, которые могут сообщить детали о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе, и собрать доказательства по делу. В 2015 г. Реш предоставил заказчику данные и был удивлен, когда понял, что его информация не учитывается следствием.

Когда неизвестные взломали его банковскую ячейку с документами, Реш понял, что существует негласное указание уничтожить улики, которые не помогают обвинениям в адрес России и ополченцев ДНР. Он замолчал почти на 4 года и только летом 2019 г. решился обнародовать собранные документы и представить свидетеля, который готов публично поделиться информацией по делу.

По мнению издания, международная следственная группа и прокурор Нидерландов оказались не готовы к такому повороту событий. Поэтому вместо того, чтобы начать сотрудничать с Решем, они попытались обвинить Кремль в причастности к преступлению против пассажирского лайнера.

"Вероятно, из России продолжат лепить козла отпущения, а о реальных виновниках трагедии мы так и не узнаем", – делает вывод издание.

Ранее власти Малайзии заподозрили следователей в Голландии в попытке замять дело МН17.