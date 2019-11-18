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Все вопросы к Украине: Россию исключили из дела по МН17

Все вопросы к Украине: Россию исключили из дела по МН17
Фото: www.globallookpress.com
Киеву еще предстоит объяснить, почему он пустил гражданский самолет в небо над Донбассом

Российская сторона не знакома с материалами расследования крушения "Боинга" Малайзийских авиалиний в июле 2014 года. Соответственно, в Москве не могут комментировать информацию, которая появляется в прессе со ссылкой на Совместную следственную группу (ССГ), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Россия никогда не была участницей, к своему сожалению, этой Совместной следственной группы. Ей фактически было отказано в праве принимать участие, несмотря на готовность российской стороны оказывать всяческое содействие и вносить свой весомый вклад в расследование этой чудовищной катастрофы", – цитирует ТАСС Пескова.

При этом он напомнил, что Украина – страна, "которая несет ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства для гражданских судов", входит в ССГ.

Ранее СМИ распространили со ссылкой на международных следователей расшифровку телефонных переговоров российских политиков и ополченцев Донбасса, в которых, дескать, содержится указание на причастность Кремля к трагедии с "Боингом". При этом изучившие документы специалисты утверждают, что в них нет ни слова про МН17.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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ага,свиньям очень хочется верить в свою сказку,петь в унисон в теми кому россия мешает спокойно спать и устанавливать свои правила на земн шарики,свиньи ведь так и не признали что в свое время сбили над черн морем пассаж самолет,не заплатили ущерб россиянам,так и здесь доказательств шиш но крику и визгу на всю европу,так не хочется чтоб шша и англия с их русофобией сдали настоящих убийц из свинарника с их заказчиками
СверхуВсёВидно
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Ответ Гостю... Гость, а Вы готовы честно смотреть Правде в глаза и принять её, какая бы она ни была ?... Вы проглотили как обыватель ту дезу, что Вам трубят в СМИ... Вам легко её принять, <цензура> она по шерсти, она легко ложится на националистический угар нищего духом предателя славян....
Гость
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Не закрыли небо потому, что никто не мог догадаться, что подонки будут стрелять по мирным целям! И потом, кто подпускает убийцу к следствию?! Чтобы он манипулировал доказательствами? Ему предъявляют обвинение! Что и было неоднократно сделано. Будет суд и все всем станет ясно. За свои поступки нужно отвечать, а не перекладывать с больной головы на здоровую: а кто пустил убитого на ночную улицу? Это- аргументы для пропаганды, а не для следствия!
Пять Бутербродов
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Цирк, в котором обвиняемый участвует в расследовании самого себя, а жертвы не допускаются к следствию! :))))
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