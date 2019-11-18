Киеву еще предстоит объяснить, почему он пустил гражданский самолет в небо над Донбассом

Российская сторона не знакома с материалами расследования крушения "Боинга" Малайзийских авиалиний в июле 2014 года. Соответственно, в Москве не могут комментировать информацию, которая появляется в прессе со ссылкой на Совместную следственную группу (ССГ), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Россия никогда не была участницей, к своему сожалению, этой Совместной следственной группы. Ей фактически было отказано в праве принимать участие, несмотря на готовность российской стороны оказывать всяческое содействие и вносить свой весомый вклад в расследование этой чудовищной катастрофы", – цитирует ТАСС Пескова.

При этом он напомнил, что Украина – страна, "которая несет ответственность за несвоевременное закрытие воздушного пространства для гражданских судов", входит в ССГ.

Ранее СМИ распространили со ссылкой на международных следователей расшифровку телефонных переговоров российских политиков и ополченцев Донбасса, в которых, дескать, содержится указание на причастность Кремля к трагедии с "Боингом". При этом изучившие документы специалисты утверждают, что в них нет ни слова про МН17.