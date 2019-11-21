В доказательной базе следователей слишком много пробелов

Власти Малайзии намерены докопаться до истины в деле о крушении "Боинга" в небе над Донбассом. Они настаивают на том, что все улики, которыми обладает Совместная следственная группа (ССГ) были обнародованы. Об этом заявил министр иностранных дел тропической страны Сайфуддин Абдулла.

Без этих важных деталей нельзя говорить о виновности той или иной стороны, подчеркнул глава МИД.

"Продолжим делать все возможное, чтобы все улики были обнародованы", – заверил министр, передает ТАСС.

В свою очередь, его российский коллега Сергей Лавров обратил внимание, что в распоряжении ССГ по-прежнему нет данных с украинских радаров, которые в нужный момент якобы отключились, и записей переговоров авиадиспетчеров Незалежной, а также спутников США. При этом, напомнил высокопоставленный дипломат, миру представили записи явно смонтированного телефонного разговора.

"Понадобилось пять лет, чтобы эти записи соорудить. Но не нужно никаких усилий, чтобы предъявить миру давно затребованные факты, уже существующие", – цитирует Лаврова РИА "Новости".

Между тем, отметил российский министр, чтобы предоставить необходимые данные, американцам и украинцам никто и ничто не мешает.

