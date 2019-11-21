США и Украина до сих пор держат втайне имеющиеся у них данные

Россия готова поделиться с малайзийскими экспертами имеющимися у нее данными по катастрофе о крушении в Донбассе Boeing, выполнявшего рейс MH17. Об этом сообщили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В то же время глава ведомства напомнил, что США до сих пор не обнародовали запись переговоров украинских авиадиспетчеров, а Киев не опубликовал данные с радаров и спутников для расследования Совместной следственной группой. Лавров отметил, что ССГ также игнорирует информацию российской стороны по расследованию.

Ранее сообщалось, что власти Малайзии намерены докопаться до истины и требуют обнародования всех улик.