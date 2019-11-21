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Россия готова поделиться с малайзийскими экспертами имеющимися у нее данными по катастрофе о крушении в Донбассе Boeing, выполнявшего рейс MH17. Об этом сообщили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В то же время глава ведомства напомнил, что США до сих пор не обнародовали запись переговоров украинских авиадиспетчеров, а Киев не опубликовал данные с радаров и спутников для расследования Совместной следственной группой. Лавров отметил, что ССГ также игнорирует информацию российской стороны по расследованию.
Ранее сообщалось, что власти Малайзии намерены докопаться до истины и требуют обнародования всех улик.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем