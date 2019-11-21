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Немецкий детектив собрался в Гаагу на суд по делу MH17

Немецкий детектив выложит свои доказательства в суде по делу MH17
Фото: www.globallookpress.com
Независимый расследователь гибели лайнера над Украиной обладает информацией о непосредственных виновниках трагедии

На открытый судебный процесс в Гаагу по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 г. в качестве свидетеля засобирался частный немецкий детектив Йозеф Реш. Об этом сообщил его адвокат.

Соответствующее письмо-запрос он направил в прокуратуру Нидерландов.

"Поскольку вы отклонили его предложение о раскрытии, остается только одна возможность: мой клиент будет заслушан в качестве свидетеля на анонсированном вами судебном процессе в Гааге, в ходе публичных слушаний. Для этой цели вы, как и защита ответчиков и представители соистцов, имеете возможность подать запрос о привлечении моего клиента в качестве свидетеля", – цитирует документ издание "Взгляд" со ссылкой на РИА "Новости".

Адвокат подчеркнул, что поскольку слушания, запланированные на март 2020 г., будут публичными, сделанные на них заявления станут "сопоставимы с предложением о раскрытии, которое он уже сделал" и которое прокуратура отклонила.

По словам его клиента, предоставленные ранее им "доказательства о событиях, в том числе о лицах, абсолютно необходимы для оценки и определения ответственности, и раскрытие подтвердит это". А в собранном немцем кейсе есть свидетельства о людях, "которые ответственны за обстрел" пассажирского самолета, говорится в письме.

Представитель Реша подчеркнул, что ежели его клиент получит статус свидетеля на процессе, доказательна база "будет надежным образом доставлена" в Нидерланды.

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова поделиться с малайзийскими экспертами имеющимися у нее данными по катастрофе Boeing под Донецком. В свою очередь, министр иностранных дел тропической страны Сайфуддин Абдулла сообщил, что его страна требует, чтобы все улики, которыми обладает Совместная следственная группа (ССГ) были обнародованы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Очередная пропагандонская пустышка! На уровне "свидетелей", один из которых бортовой номер истребителя с земли разглядеть и второго, который чуть ли не сам ракеты на истребитель вешал и разговоры пилота, якобы сбившего Боинг слышал. Виновные должны ответить, не важно кто они! Правда должна восторжествовать!
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