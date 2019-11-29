Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

На суде по делу о гибели "Боинга" MH17 позволили присутствовать России

Россиян и малайцев позвали на суд по делу "Боинга" MH17
Фото: www.globallookpress.com
К процессу могут быть привлечены новые подозреваемые

На судебном заседании по делу о катастрофе малайзийского самолета "Боинг" MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 г. могут присутствовать наблюдатели из России, Малайзии и любой страны по их собственному желанию. Главное, уведомить судебную инстанцию заранее. Об этом заявила координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бунк, уточнив, что специально никого на заседания не приглашают.

"Обычно они сами сообщают нам о своем желании присутствовать на слушаниях. В Нидерландах у каждого есть возможность присутствовать на открытых слушаниях, которым и является это заседание (запланировано на 9 марта 2020 г. – ред). Так что окружной суд Гааги не приглашает людей, они сами к нам обращаются", – сказала РИА "Новости" Бунк.

Она подчеркнула, что на заседание могут прийти, кто угодно, из любой страны.

Другая представительница этого же суда, ведающая связями со СМИ, Мария Книжфф сообщила, что по разбирательству с гибелью пассажирского лайнера могут быть привлечены новые подозреваемые, все зависит от гособвинителя.

"Он может привести их в суд, а затем судья примет окончательное решение по поводу того, выносить или организовать по ним отдельное заседание", – пояснила она.

Напомним, на данный момент в деле есть четверо подозреваемых: Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко ("Крот"), Сергей Дубенский ("Хмурый") и Олег Пулатов ("Гюрза"). В октябре Нидерланды объявили, что хотят найти виновных в трагедии в самой Украине из-за незакрытого воздушного пространства над страной.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Называть эту нечисть- убийц и их оправдывающих рашистов "животными"- оскорблять братьев наших меньших!
Гость
Ответить
Ну что, животные, скоро придётся отвечать за содеянное! Мерзота!
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Украинцы нажаловались на "Северный поток-2" датчанам

Жалоба получена: скандинавы проверят экологический вред газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей