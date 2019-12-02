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На Россию свалили побег ключевого подозреваемого в трагедии MH17

На Россию свалили побег ключевого подозреваемого в трагедии MH17
Фото: www.globallookpress.com
Москва якобы прикрыла Владимира Цемаха, позволив ему покинуть страну

России досталось от прокуратуры Нидерландов за отказ заключить под стражу командира одного из подразделений ПВО ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Ведомство предъявило соответствующую претензию, отметив, что своими действиями Москва покрывала ключевого подозреваемого по делу о крушении малайзийского "Боинга". 

В прокуратуре подчеркнули, что просили РФ арестовать Цемаха, которому на тот момент не было предъявлено обвинение. Российская сторона не просто проигнорировала требование голландцев, она позволила ополченцу "добровольно покинуть территорию страны".

"В то же время РФ была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче", – сказано в заявлении на сайте Голландской прокуратуры. 

Напомним, трагедия MH17, жертвами которой стали 298, произошла летом 2014 года в небе над Донбассом. Запад повесил вину за случившееся на Москву, которая неоднократно приводила доказательства своей непричастности к авиакатастрофе. 

Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Теперь и с этой стороны давят на Россию
Хрущ хотел отдать острова Японии, как он отдал Крым УКраине! Острова это кровь наших отцов и дедов! Отдать острова это опять пустить кровь нам. Самураи хотя замерить нашу Победу в ВОВ! Фото: РИА Новости Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на скорейшее решение вопроса о принадлежности южной части Курильских островов. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает ТАСС. Политик заявил, что солидарен с президентом России Владимиром Путиным в стремлении разрешить проблему. Абэ рассказал о новом подходе к вопросу: сейчас на четырех северных островах южной части Курил заработал пилотный проект совместной хозяйственной деятельности. Также японское правительство запустило рейсы для бывших жителей островов. Это сделано для того, чтобы те могли посетить могилы предков. «Многие бывшие жители островов уже умерли, остальные находятся в преклонном возрасте. Я приложу все усилия к тому, чтобы на лица этих людей как можно скорее вернулись улыбки», — подчеркнул японский премьер. Это те кото воевал с Россией, во как самурай хочет!
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