Москва якобы прикрыла Владимира Цемаха, позволив ему покинуть страну

России досталось от прокуратуры Нидерландов за отказ заключить под стражу командира одного из подразделений ПВО ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха. Ведомство предъявило соответствующую претензию, отметив, что своими действиями Москва покрывала ключевого подозреваемого по делу о крушении малайзийского "Боинга".

В прокуратуре подчеркнули, что просили РФ арестовать Цемаха, которому на тот момент не было предъявлено обвинение. Российская сторона не просто проигнорировала требование голландцев, она позволила ополченцу "добровольно покинуть территорию страны".

"В то же время РФ была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче", – сказано в заявлении на сайте Голландской прокуратуры.

Напомним, трагедия MH17, жертвами которой стали 298, произошла летом 2014 года в небе над Донбассом. Запад повесил вину за случившееся на Москву, которая неоднократно приводила доказательства своей непричастности к авиакатастрофе.