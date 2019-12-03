СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха

Незалежная плетет интриги вокруг трагедии MH17. Сначала страна обменяла главного подозреваемого в крушении малайзийского "Боинга", по версии Совместной следственной группы (ССГ), а теперь объявила его в розыск.

Так, на сайте МВД Украины разместили объявление о том, что бывший ополченец Владимир Цемах скрывается от органов власти с 23 сентября 2019 г. Поиски инициировала Служба безопасности Украины (СБУ).

Напомним, обмен пленными между Киевом и Москвой, участником которого стал Цемах, состоялся 7 сентября. Почему через две с лишним недели Незалежной понадобилось искать ключевого свидетеля авиакатастрофы, непонятно.

Известно, что он вернулся в ДНР. Накануне Голландская прокуратура заявила, что Москва позволила Цемаху сбежать из страны.

Трагедия произошла летом 2014 года в Донецкой области и унесла 298 жизней.