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Незалежная плетет интриги вокруг трагедии MH17. Сначала страна обменяла главного подозреваемого в крушении малайзийского "Боинга", по версии Совместной следственной группы (ССГ), а теперь объявила его в розыск.
Так, на сайте МВД Украины разместили объявление о том, что бывший ополченец Владимир Цемах скрывается от органов власти с 23 сентября 2019 г. Поиски инициировала Служба безопасности Украины (СБУ).
Напомним, обмен пленными между Киевом и Москвой, участником которого стал Цемах, состоялся 7 сентября. Почему через две с лишним недели Незалежной понадобилось искать ключевого свидетеля авиакатастрофы, непонятно.
Известно, что он вернулся в ДНР. Накануне Голландская прокуратура заявила, что Москва позволила Цемаху сбежать из страны.
Трагедия произошла летом 2014 года в Донецкой области и унесла 298 жизней.
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