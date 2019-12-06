Внимательные жители Незалежной высмеяли неуместную публикацию в Сети

Украинский чиновник попал в просак. Невежество продемонстрировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

К отчету о реформах на железных дорогах страны он прикрепил фотографию поезда пятилетней давности, который перевозил останки жертв крушения малайзийского "Боинга". Кто именно указал главе ведомства на явный ляп, неизвестно, однако ровно через час Криклий сменил снимок в посте в Facebook.

Но от общественного суда чиновника это не спасло. Старую публикацию успел сохранить интернет-пользователь Денис Люботинский. Он обратил внимание на то, что размещенное ранее фото сделано 22 июля 2014 года на станции Донецк – 2. На нем запечатлен тепловоз ЧМЭ3-4588, набитый тем, что уцелело от пассажиров MH17. Люботинский называет его "поездом смерти" и проводит параллель с возглавляемым Криклием министерством.

"Браво, господин министр. Именно ваша веселая компания верно ведет железную дорогу на дно, к распродаже и уничтожению. Даже фото выбрали соответствующее. Особо умиляет надпись "мінвстерсиво інфраструктури України" над поездом с умершими. Символично, не правда ли?",

– пишет украинец, обвиняя адресата в некомпетенции. По словам Люботинского, министру не хватает "профильного образования".

"Стыд и позор", – заключил возмущенный пользователь.

напомним, трагедия MH17, унесшая 298 жизней, произошла 14 июля 2014 года в Донецкой области. По версии Совместной следственной группы (ССГ), самолет поразила ракета "Бука". Под подозрением находятся четверо – украинец и трое россиян.