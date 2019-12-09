Малазийский "Боинг" МН 17 сбили добровольцы ВСУ

Обнаружены новые снимки из космоса

Малазийский "Боинг" был сбит одним из добровольнических батальонов ВСУ рядом с селом Тимирязево. Об этом пишет Валентин Дегтерев в блоге Cont.ws. По его мнению, которое основывается на фотографиях из космоса, это был пробный пуск зенитной ракеты, которая случайно сбила гражданский самолет. После этого якобы пришлось ликвидировать всех свидетелей, в том числе и летчика Волошина.

После попадания ракеты самолет какой-то время летел и разрушался в воздухе. По мнению Дегтерева, "Боинг" был сбит, скорее всего, из устаревшего комплекса типа С-125 "Печора", которые есть на вооружении Украины. На фото из космоса видны две боевые машины, машина сопровождения и радарная установка с открытой антенной. После пуска и падения "Боинга" все вооружение было вывезено, а позиция взорвана.

Стоит отметить, что согласно отчету расследования DSB, самолет был сбит из ЗРК "Бук". Кто именно сбил "Боинг", до сих пор не доказано. Однако международная следственная группа JIT подозревает четверых человек: министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), Леонида Харченко, Олега Пулатова и Сергея Дубинского.

Ранее сотрудники СБУ похитили и вывезли из ДНР экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады Донецкой народной республики Романа Цемаха. По версии Киева, это "ценный свидетель" в деле малазийского "Боинга". Его причастность к катастрофе доказать так и не удалось.