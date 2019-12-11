Сюжет "Первого канала" признали ошибочным

Информация, распространенная в телеэфире в ноябре 2014 г., о том, что на самом деле малайзийский Boeing над Донбассом сбили не из "Бука", а с истребителя, не соответствует действительности. Об этом сообщил гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

"Это была простая ошибка, – сказал Эрнст в интервью The New Yorker. – Мы люди, мы совершили ошибку, но не нарочно".

В сюжете "Первого канала" говорилось о том, что в распоряжении журналистов оказался спутниковый снимок, на котором четко видно, как из-под левого крыла истребителя нероссийского производства запущена ракета, которая попала по кабине пилотов МН17. По словам Эрнста, сотрудники редакции не сочли показанный снимок подделкой.

Самолет "Малайзийских авиалиний", летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур рухнул на территории Донецкой области Украины в июле 2014 года. В Киеве сразу заявили, что лайнер сбили ополченцы Донбасса из ЗРК "Бук". Позже группа международных следователей в Нидерландах обвинила Россию в причастности к трагедии. В Москве все обвинения отрицают.