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Нидерланды отказываются от расследования по делу о "Боинге" МН17

Нидерланды отказываются от расследования по делу о "Боинге" МН17
Фото: www.globallookpress.com
Западу не нужна правда о гибели лайнера, они трагедию используют в качестве инквизиции против России

Расследование катастрофы малайзийского самолета "Боинг" MH17 в июле 2014 г. под Донецком идет не слишком успешно по той причине, что у следствия нет достаточных обвинений в адрес России, которую изначально и заранее назвали виновной в трагедии. Так прокомментировал политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта претензии Нидерландов к РФ по этому громкому делу.

Эксперт полагает, что Запад активно использует трагедию с лайнером в качестве информационной атаки против нашей страны. При этом Москва сама предлагала участвовать в работе международной группы следователей.

"В этом смысле расследование носит обвинительный, инквизиционный характер. Мы называем целый ряд факторов, которые необходимо выяснить: у кого необходимо получить информацию – это США и Украина, кого надо допросить, какие записи получить. Но на наши призывы отклика нет, и, к сожалению, Россия по-прежнему "виновата" во всем", – сказал в эфире радио Sputnik Почта.

Ранее в четверг директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве недоумевают по поводу претензий Амстердама из-за того, что российская сторона не выдает Нидерландам бывшего ополченца ДНР Владимира Цемаха, которого летом насильно, избив и применив транквилизаторы, украинские силовики вывезли в Киев. Дипломат указала на ошибки и промахи международной следственной группы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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