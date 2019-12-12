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Претензии Нидерландов к России по МН17 назвали необоснованными

Претензии Нидерландов по МН17 оказались необоснованными
Фото: www.globallookpress.com
Голландские следователи сами нарушили процедуру выдачи подозреваемых

Обвинение прокуратуры Нидерландов, что Россия якобы укрывает причастных к крушению МН17 на Донбассе, вызвали недоумение в Москве. Генпрокуратура РФ направила уточняющий запрос голландским коллегам в установленный срок, в то время как они сами нарушили международные нормы права. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Правоохранительные органы России сомневались не зря. Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено лишь после встречного запроса российской стороны. Выяснилось это задним числом", – цитирует Захарову РИА "Новости".

Ранее генпрокуратура Нидерландов заявила, что Россия не выдала жителя ДНР Владимира Цемаха, подозреваемого по делу о крушении "Боинга", хотя у нее не было юридических оснований препятствовать аресту гражданина Украины на своей территории. Тем самым Москва, дескать, помогла подозреваемому избежать расследования.

Бывший командир подразделения "ПВО" ДНР Цемах был задержан украинскими силовиками летом 2019 г. и отправлен в Россию 7 сентября в рамках взаимного обмена гражданами РФ и Украины. Позже он вернулся домой в Донбасс.

Николай ВИКТОРОВ

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