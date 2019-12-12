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Нацполиция Украины сегодня подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
Сейчас Генпрокуратура готовит им обоснованное подозрение.
"Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!", – написал глава МВД в своем Facebook.
Аваков добавил, что в деле об убийстве журналиста продолжаются следственные действия, а суд вскоре изберет подозреваемым меры пресечения. Поскольку данное преступление имеет большой общественный резонанс, ведомство планирует провести срочный брифинг.
В Сеть уже слили возможного фигуранта дела – это музыкант и военный Андрей Антоненко, пишет депутат Верховной рады от "Европейской солидарности Владимир Арьев.
"Автору гимна Сил Специальных Операций, известному музыканту и военному
шьют это дело! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить – это
правда, он в шоке, без преувеличений...Это похоже на целенаправленные
репрессии против защитников Украины", – написал парламентарий в соцсети.
Напомним, автомобиль Павла Шеремета был взорван в центре Киева утром 20 июля 2016 года.
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