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На Украине задержаны убийцы Шеремета

Украинские силовики поймали убийц Шеремета
Фото: www.globallookpress.com
О поимке подозреваемых сообщил Аваков

Нацполиция Украины сегодня подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Сейчас Генпрокуратура готовит им обоснованное подозрение.

"Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!", – написал глава МВД в своем Facebook.

Аваков добавил, что в деле об убийстве журналиста продолжаются следственные действия, а суд вскоре изберет подозреваемым меры пресечения. Поскольку данное преступление имеет большой общественный резонанс, ведомство планирует провести срочный брифинг.

В Сеть уже слили возможного фигуранта дела – это музыкант и военный Андрей Антоненко, пишет депутат Верховной рады от "Европейской солидарности Владимир Арьев.

"Автору гимна Сил Специальных Операций, известному музыканту и военному шьют это дело! Без мотива, без ничего. Я с ним успел поговорить – это правда, он в шоке, без преувеличений...Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины", – написал парламентарий в соцсети.

Напомним, автомобиль Павла Шеремета был взорван в центре Киева утром 20 июля 2016 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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