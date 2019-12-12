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Украину ждет полный крах без транзита российского газа

Украине предсказали смерть после остановки транзита газа
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВоенные тайны Незалежной продали России
Главный финансовый регулятор страны обозначил все риски закупорки украинской трубы

Без продолжения транзита газа через Украину из России страна окажется на пороге огромного экономического краха. С таким предупреждением выступил глава Нацбанка Незалежной Яков Смолий.

Он поставил отсутствие транзитного маршрута для российского голубого топлива по украинской ГТС в один ряд с такими угрозами для страны, как усиление торговых войн, повышение турбулентности на мировых финансовых рынках, обострение конфликта в Донбассе и санкции со стороны РФ.

По мнению Смолия, любой из перечисленных сценариев может нанести смертельный удар по украинской экономике.

"Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", – цитирует портал finanz.ru главу Нацбанка Украины.

Напомним, действующий договор между Москвой и Киевом на транзит российского газа европейским потребителям заканчивается в конце нынешнего года. Стороны до сих пор не могут договориться о новом контракте. Не удалось продвинуться в решении этой проблемы даже делегациям РФ и Украины на высшем уровне в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Да плевать на них,что хотели,то и получат,больше не о чём с ними разговаривать,хватит.
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