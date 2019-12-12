Главный финансовый регулятор страны обозначил все риски закупорки украинской трубы

Без продолжения транзита газа через Украину из России страна окажется на пороге огромного экономического краха. С таким предупреждением выступил глава Нацбанка Незалежной Яков Смолий.

Он поставил отсутствие транзитного маршрута для российского голубого топлива по украинской ГТС в один ряд с такими угрозами для страны, как усиление торговых войн, повышение турбулентности на мировых финансовых рынках, обострение конфликта в Донбассе и санкции со стороны РФ.

По мнению Смолия, любой из перечисленных сценариев может нанести смертельный удар по украинской экономике.

"Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", – цитирует портал finanz.ru главу Нацбанка Украины.

Напомним, действующий договор между Москвой и Киевом на транзит российского газа европейским потребителям заканчивается в конце нынешнего года. Стороны до сих пор не могут договориться о новом контракте. Не удалось продвинуться в решении этой проблемы даже делегациям РФ и Украины на высшем уровне в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.

