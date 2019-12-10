Главу Украины оперативно увели от журналистов

На состоявшейся вчера встрече в "нормандском формате", которую смело можно назвать исторической, российский президент Владимир Путин обсудил с коллегой Владимиром Зеленским в том числе и транзит газа через Незалежную. Об этом позже на брифинге рассказал новый украинский лидер. Зеленский сделал неожиданное заявление. По его словам, вопрос о выплате Москвой Киеву трех миллиардов долларов согласно решению Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" был снят. Политик отказался от российских денег.

"Наша позиция простая: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти",

– цитирует его РИА Новости.

Чуть позже рядом с украинским президентом внезапно появился глава его офиса Андрей Богдан. Он бесцеремонно влез в кадр и пожаловался на холод, после чего Зеленский был вынужден прервать общение с прессой. Трансляцию брифинга вел телеканал NewsOne.

На итоговой пресс-конференции лидер Незалежной вернулся к вопросу о транзите российского газа, отметив, что его удалось разблокировать. Переговоры о прокачке "голубого топлива" через Украину продолжатся на уровне советников.

Зеленский также высказался о вероятности продления контракта на транзит. Напомним, действующий договор истекает в конце этого года. По его мнению, украинцы получили больше шансов подписать документ на более выгодных условиях после его встречи с российским президентом. Об этом пишет RT.

Между тем исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, который присутствовал на встрече Путина и Зеленского, отметил, что стороны договорились "продолжать договариваться". При этом он подчеркнул, что решения, которые вынес международный арбитраж, необходимо выполнить. Украинская сторона объяснила это российской, подкрепив аргументами, заявил Витренко.

"Мы ничего не обнуляем. Наоборот, мы аргументировано объяснили, почему наша позиция по необходимости выполнения арбитражей действительно законна",

– цитирует его РИА ФАН.

Глава правления компании Андрей Коболев ранее он сообщил, что Киев и Москва не смогли договориться по газу