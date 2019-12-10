На встрече с лидерами "нормандской четверки" глава Незалежной был более сдержан

Урегулирование конфликта "за счет уступки территории" невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Донбасс и Крым – это Украина", – подчеркнул он.

Столь жесткое заявление он сделал после состоявшегося накануне, 9 декабря, в Париже "нормандского саммита", передает "Свободная пресса". Впрочем, на самой встрече с лидерами Франции, Германии и России глава Незалежной был более сдержан. Про Крым даже не заикался. Ему хватило обсуждения по Донбассу и газу. Вообще, Зеленский сам признался, что эти переговоры ему дались трудно, особенно когда в разговор вступал Владимир Путин – уж очень тот оказался въедливым:

"Сложно договариваться очень, … потому что он (Путин) каждый вопрос подробно разбирает на детали, … и мы начинаем даже каждое слово урегулировать. Это сложно. Я более быстрый человек, думал: "Раз-раз – и договоримся". Но нет, было по-другому", – цитирует Зеленского "Гордон".

Работа в таком формате сильно утомила главу Незалежной. Он терялся, судя по видеокадрам, часто попадал в сложные ситуации. Сначала Эммануэль Макрон не смог "достучаться" до Зеленского, чтобы тот повернулся лицом к прессе, – разруливать ситуацию пришлось Владимиру Путину, которого Зеленский сразу понял. Потом глава Украины не знал, что делать, когда пресс-конференция закончилась, и остальные лидеры в тесном кругу что-то бурно обсуждали.

В конце концов бывший шоумен начал даже заикаться. В дело пришлось вмешаться глава офиса президента Украины Андрею Богдану. "Холодно!", – заявил он и увел Зеленского от журналистов, показав на прощание им язык.

Ранее "Утро" коротко подвело итоги "нормандского саммита".