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В Москве назвали место проведения следующего "нормандского саммита"

Встреча запланирована через четыре месяца

Следующий саммит в "нормандском формате" пройдет в Берлине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РЕН ТВ.

Ранее на пресс-конференции по итогам парижской встречи лидеров четырех стран президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что следующий саммит должен состояться через четыре месяца. До этого работу по урегулированию конфликта в Донбассе продолжат дипломаты, пишет РБК. Эту информацию также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, отметив положительную атмосферу прошедшей встречи.

Карина СИРАЗОВА

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