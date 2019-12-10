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Следующий саммит в "нормандском формате" пройдет в Берлине.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РЕН ТВ.
Ранее на пресс-конференции по итогам парижской встречи лидеров четырех стран президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что следующий саммит должен состояться через четыре месяца. До этого работу по урегулированию конфликта в Донбассе продолжат дипломаты, пишет РБК. Эту информацию также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, отметив положительную атмосферу прошедшей встречи.
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