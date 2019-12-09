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Киев замер: Путин принимает Зеленского в Париже. LIVE

Владимир Путин. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
На переговоры президентов на полях саммита "нормандской четверки" возложены большие надежды

От этой встречи зависит не только будущее отношений Украины и России, но, прежде всего, будущее первой. Ближайшее – уж точно. Речь идет о переговорах российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Зима вступила в свои права, а значит газовый вопрос в Незалежной сейчас стоит особенно остро. В то же время капризный Киев рискует просрочить все дедлайны по транзитному контракту. О чем договорятся главы государств? "Утро" следит за последними новостями встречи в Париже в своей трансляции. 

19:35. С официального мероприятия появилось первое совместное фото Путина и Зеленского. Главы соседних государств. отношения которых в конец испортились в 2014 году, сидят друг напротив друга. Что бы это значило? При этом Владимир Александрович пристально, будто умоляюще, смотрит на старшего коллегу, а тот не обращает никакого внимания на визави.  

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

19:29. Появившуюся ранее информацию о беседе Путина и Зеленского до итогового брифинга саммита, который уже стартовал в столице Франции, подтвердили в Офисе последнего, передает телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

19:25. Оба политика уже поговорили с двумя оставшимися участниками "нормандской четверки". Параллельно состоялись диалоги Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и наоборот. 


Ксения АНДРЕЕВА

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