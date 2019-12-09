Съезд "нормандской четверки" не сулит главе Незалежной ничего хорошего

Накануне саммита по урегулированию конфликта в Донбассе раскрыты подробности переговоров президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Во встрече также будут принимать участие российский министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости. Путин и Зеленский встретятся лично впервые.

О последствиях визита Зеленского в Париж с сарказмом пишут пользователи Сети.

"Натянут Зе на глобус Украины", "вне зависимости от итогов встречи зелю дома побьют",

- заявили комментаторы.

Ранее украинцы выдвинули ультиматум Москве относительно переговоров глав двух стран. Грядущий саммит, который состоится уже сегодня вечером, радикалы и оппозиция Незалежной приняли в штыки, устроив акции протеста.