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Накануне саммита по урегулированию конфликта в Донбассе раскрыты подробности переговоров президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Во встрече также будут принимать участие российский министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости. Путин и Зеленский встретятся лично впервые.
О последствиях визита Зеленского в Париж с сарказмом пишут пользователи Сети.
"Натянут Зе на глобус Украины", "вне зависимости от итогов встречи зелю дома побьют",
- заявили комментаторы.
Ранее украинцы выдвинули ультиматум Москве относительно переговоров глав двух стран. Грядущий саммит, который состоится уже сегодня вечером, радикалы и оппозиция Незалежной приняли в штыки, устроив акции протеста.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко