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"Натянут на глобус Украины": появились детали встречи Путина и Зеленского

"Натянут на глобус Украины": появились детали встречи Путина и Зеленского
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото: Утро.ру
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Съезд "нормандской четверки" не сулит главе Незалежной ничего хорошего

Накануне саммита по урегулированию конфликта в Донбассе раскрыты подробности переговоров президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Во встрече также будут принимать участие российский министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Об этом со ссылкой на источник пишет РИА Новости. Путин и Зеленский встретятся лично впервые.

О последствиях визита Зеленского в Париж с сарказмом пишут пользователи Сети.

"Натянут Зе на глобус Украины", "вне зависимости от итогов встречи зелю дома побьют",

- заявили комментаторы.

Ранее украинцы выдвинули ультиматум Москве относительно переговоров глав двух стран. Грядущий саммит, который состоится уже сегодня вечером, радикалы и оппозиция Незалежной приняли в штыки, устроив акции протеста.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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