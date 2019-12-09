Глава Незалежной оставил себе возможность увильнуть от ответственности

Двусторонняя встреча российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, запланированная на 9 декабря в Париже, может не состояться. Все будет зависеть от итогов саммита "нормандской четверки", решили в Незалежной.

"Из Киева сообщают: встреча Зеленского с Путиным состоится только, если Россия пойдет на компромиссы в первой части переговоров", – передает телеграм-канал "Гаспарян".

Ранее стало известно, что Путин встретится с Зеленским на двусторонней основе после всех мероприятий, запланированных на 9 декабря. При этом в Москве заявили, что намерены жестко придерживаться своей точки зрения по урегулированию в Донбассе.