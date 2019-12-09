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Киев готов отменить переговоры президентов Украины и России

Киев готов отменить переговоры президентов Украины и России
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Глава Незалежной оставил себе возможность увильнуть от ответственности

Двусторонняя встреча российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, запланированная на 9 декабря в Париже, может не состояться. Все будет зависеть от итогов саммита "нормандской четверки", решили в Незалежной.

"Из Киева сообщают: встреча Зеленского с Путиным состоится только, если Россия пойдет на компромиссы в первой части переговоров", – передает телеграм-канал "Гаспарян".

Ранее стало известно, что Путин встретится с Зеленским на двусторонней основе после всех мероприятий, запланированных на 9 декабря. При этом в Москве заявили, что намерены жестко придерживаться своей точки зрения по урегулированию в Донбассе. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Полгода кричал и требовал встречу! Получай, фащист, гранату! Путину эта встреча до лампочки!
Гость
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еще не успел даже увидеть, а уже обосрался ? - цэ пэрэмога
Гость
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<цензура>, еврей хитрожопый, не ты время назначаешь, а Путин. Ты у него на десерт. С великими он до саммита ужинает)))
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