Россия не намерена пересматривать Минские соглашения

Альтернатив этим договоренностям нет.

Москва займет жесткую позицию на саммите "нормандской четверки". Надеяться на возможность переписать Минские соглашения Киеву не стоит. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на источник, участвовавший в подготовке встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта в Донбассе.

"Никто не будет ничего пересматривать", – заявил собеседник издания. Он добавил, что Минские соглашения невозможно изменить, ибо никаких альтернатив нет. Ранее об этом говорили также в Париже и Берлине.

Россию устроят отношения с Незалежной по "грузинскому сценарию", когда конфликт не урегулирован, однако сотрудничество между государствами в определенных сферах не прерывается, отмечает НСН.

Ранее в Париже и Киеве начались протесты против встречи в "нормандском формате". Напомним, она пройдет сегодня в столице Франции. Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что на полях саммита возможна его отдельная встреча с главой Украины Владимиром Зеленским.