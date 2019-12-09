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"Безумный народ": украинцы устроили цирк в Париже накануне саммита "нормандской четверки"

"Безумный народ": украинцы устроили цирк накануне саммита "нормандской четверки"
Фото: Kremlin.ru
Бунт во французской столице обернулся конфузом

В преддверии долгожданной встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции начались протесты. Около 150 человек – активисты "Движения ветеранов Украины" и представители диаспоры – устроили митинг. Они пронесли по парижским улицам антироссийские плакаты и бандеровские флаги. После этого бунтовщики начали выступление на площади. Настрой противников урегулирования конфликта в Донбассе, которое оппозиция и националисты Незалежной называют "капитуляцией", судя по всему, пришелся не по вкусу народу – митингующих забросали яйцами. О конфузе сообщили сами организаторы акции в Facebook.

Подобная история случилась и с экс-главой Украины Петром Порошенко, но уже в Киеве. Там прошла акция против встречи в "нормандском формате". Пан Петро выступил с пламенной речью. После состоялся концерт, завершившийся исполнением украинского гимна. Под конец политик снова показался на сцене, выкрикнув "Слава Украине!", после чего в него начали швырять яйца. Досталось жене "шоколадного короля" – один из "снарядов" угодил прямо в нее, отмечает РИА Новости. Видео случившегося появилось в соцсетях.

Пользователи Сети иронично комментируют цирк, который устроили украинцы накануне важного события.

"Безумный народ", "Французам Респект!,да этим бандерам хоть в лоб,хоть по лбу.." "Квартал-95" на гастролях", "Респект смельчаку, который бросил в Порошенко яйцом!"

 – пишут они.

Встреча "нормандской четверки" состоится уже сегодня, 9 декабря, в Париже, напоминает сайттелеканала "360". Переговоры пройдут впервые с осени 2016 года. Как сообщалось ранее, саммит начнется в 16:00 по местному времени (18:00 мск). После запланирована совместная пресс-конференция лидеров стран-участниц.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Фашиты групперуются!
Гость
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Правильно всё делают ведь наша страна с терпит всё!!
Гость
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Квартал 95 это юмористическое шоу чесно говорящее что хотят - я вообще был в щоке как их порохня не разогнала
Мизантроп VI
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Не поймут намёков - полетят камни.
Гостьvalserbak
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Очень жаль, что яйца были не тухлые.
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