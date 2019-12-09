Бунт во французской столице обернулся конфузом

В преддверии долгожданной встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции начались протесты. Около 150 человек – активисты "Движения ветеранов Украины" и представители диаспоры – устроили митинг. Они пронесли по парижским улицам антироссийские плакаты и бандеровские флаги. После этого бунтовщики начали выступление на площади. Настрой противников урегулирования конфликта в Донбассе, которое оппозиция и националисты Незалежной называют "капитуляцией", судя по всему, пришелся не по вкусу народу – митингующих забросали яйцами. О конфузе сообщили сами организаторы акции в Facebook.

Подобная история случилась и с экс-главой Украины Петром Порошенко, но уже в Киеве. Там прошла акция против встречи в "нормандском формате". Пан Петро выступил с пламенной речью. После состоялся концерт, завершившийся исполнением украинского гимна. Под конец политик снова показался на сцене, выкрикнув "Слава Украине!", после чего в него начали швырять яйца. Досталось жене "шоколадного короля" – один из "снарядов" угодил прямо в нее, отмечает РИА Новости. Видео случившегося появилось в соцсетях.

Респект сміливцю, який кинув у Порошенка яйцем!:)



Ще пів року тому Порохоботи закликати не «гойдати» човен, а всіх противників «Мінську» називали «Агентами Кремля», тепер кличуть всіх виходити на Майдан.



Я особисто піду під ОП о 19:00, щоб з Білецьким поспілкуватися😊 pic.twitter.com/BuFZs9OFnI — Данило Яковлев (@ua_danylo) 8 декабря 2019 г.

Пользователи Сети иронично комментируют цирк, который устроили украинцы накануне важного события.

"Безумный народ", "Французам Респект!,да этим бандерам хоть в лоб,хоть по лбу.." "Квартал-95" на гастролях", "Респект смельчаку, который бросил в Порошенко яйцом!"

– пишут они.

Встреча "нормандской четверки" состоится уже сегодня, 9 декабря, в Париже, напоминает сайттелеканала "360". Переговоры пройдут впервые с осени 2016 года. Как сообщалось ранее, саммит начнется в 16:00 по местному времени (18:00 мск). После запланирована совместная пресс-конференция лидеров стран-участниц.