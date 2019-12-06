Лидерам Франции, России, Германии и Украины определили регламент встречи в Париже

Саммит глав "нормандской четверки" во французской столице 9 декабря стартует в 16:00 по местному времени (18:00 мск). Об этом сообщает представитель германского кабмина Ульрике Деммер.

"Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16:00. Совместная конференция запланирована на 19:00", – цитирует "Укринформ" Деммер.

Отмечается, что перед заседанием "четверки" канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным. Причем с начала фрау побеседует с российским главой, а после с украинцем.

В Берлине выразили надежду, что результатом первого за три года нормандского саммита станет "новый импульс в мирном процессе и согласование новых шагов", подчеркнула Деммер.

Ранее в пятницу, 6 декабря, стало известно, что в Париже запланирована отдельная встреча тет-а-тет между Путиным и Зеленским. Впрочем, в расписании от немецкого правительства она пока не фигурирует.

