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Киев потребовал от Москвы соблюдать Будапештский меморандум

Киев потребовал от Москвы соблюдать Будапештский меморандум
Фото: www.globallookpress.com
Незалежная увидела милитаризацию Крыма и испугалась за размещение на его территории ядерного оружия

Киев в 25-ю годовщину подписания Будапештского меморандума продолжает считать его важным политико-правовым фундаментом, обеспечивающим безопасность Незалежной со стороны США, Великобритании, Франции и КНР и потребовал от России соблюдать свои обязательства по этому документу. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Как отмечает ведомство, украинская сторона в полном объеме выполнила свои обязательства в рамках меморандума, избавившись от ядерного оружия. А вот Москва, утверждает Киев, грубо нарушила свои обязательства и базовые принципы международного права.

МИД Незалежной зафиксировал активную милитаризацию Россией Крымского полуострова, который превращен в мощную военную базу.

"Учитывая стратегическое расположение Крыма, потенциальное размещение ядерного оружия Россией на его территории ставит под угрозу режим Договора о нераспространении ядерного оружия и глобальную систему безопасности в целом и, соответственно, требует адекватной реакции международного сообщества", – полагают в украинском дипведомстве.

Отмечается, что Киев ценит действия США, Франции и Великобритании, которые неизменно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах международно признанных границ. Эти страны на практике оказывают помощь Незалежной в усилении ее обороны и введением санкций в отношении Москвы. Россия называется в документе "агрессором".

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия подписан в Будапеште 5 декабря 1994 г. между Украиной, США, Россией и Великобританией. Согласно документу, молодое украинское государство отказалось от ядерного статуса взамен на гарантии безопасности стран-подписантов.

Ранее первый президент страны Леонид Кравчук в эфире телеканала "112" заявил, что Украину "обманули" с Будапештским меморандумом. Напомним, что со стороны Киева документ подписывал второй лидер нации Леонид Кучма.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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