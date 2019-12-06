Экстремисты намерены устроить провокацию международного уровня

Лидер запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Рефат Чубаров объявил о марше на Крым. Находящийся под санкциями Москвы украинский пенсионер-радикал заявил, что это будет поход международного уровня.

По его словам, активисты намерены пешим строем добраться с территории Незалежной на российский полуостров под лозунгом "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

"На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой", – цитирует украинский "Интерфакс" пана Чубарова.

Данным походом экстремисты собрались помочь ООН, Евросоюзу, ОБСЕ и другим международным институциям осуществить принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Незалежной и, таким образом, обеспечить соблюдение прав крымских татар, украинцев и всех остальных граждан Украины на полуострове, пояснил пан Чубаров. По его мнению, у международных организаций для этого, вероятно, не хватает определенной воли.

Дата марша пока не определена.

Напомним, этот главарь экстремистов был одним из инициаторов торговой и энергетической блокады Крыма. В ноябре 2018 г. пан Чубаров включен в санкционный список украинских физлиц. Еще ранее, в 2015-ом, против него возбуждено уголовное дело по статье о "Публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ".

