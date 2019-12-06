Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Украинские радикалы планируют прорваться в Крым

Украинские радикалы собрались в поход на Крым
Фото: www.globallookpress.com
Экстремисты намерены устроить провокацию международного уровня

Лидер запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Рефат Чубаров объявил о марше на Крым. Находящийся под санкциями Москвы украинский пенсионер-радикал заявил, что это будет поход международного уровня.

По его словам, активисты намерены пешим строем добраться с территории Незалежной на российский полуостров под лозунгом "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

"На сегодня между Украиной и Крымом находятся незаконные кордоны. А мы будем идти к себе домой", – цитирует украинский "Интерфакс" пана Чубарова.

Данным походом экстремисты собрались помочь ООН, Евросоюзу, ОБСЕ и другим международным институциям осуществить принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Незалежной и, таким образом, обеспечить соблюдение прав крымских татар, украинцев и всех остальных граждан Украины на полуострове, пояснил пан Чубаров. По его мнению, у международных организаций для этого, вероятно, не хватает определенной воли.

Дата марша пока не определена.

Напомним, этот главарь экстремистов был одним из инициаторов торговой и энергетической блокады Крыма. В ноябре 2018 г. пан Чубаров включен в санкционный список украинских физлиц. Еще ранее, в 2015-ом, против него возбуждено уголовное дело по статье о "Публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ага))) Давайте всей толпой прямо в кутузку))) Думаю места всем хватит)))
1
новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Появились подробности смерти сбежавшего в США майора КГБ

Сотрудник комитета безопасности долго болел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей