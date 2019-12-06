Киеву указали отложить вступления в силу документа о госязыке, пока не будет создан такой же о нацменьшинствах

Украинские власти обязаны добиваться баланса в языковой политике, чтобы эта проблема не стала источником межэтнической напряженности в Незалежной. К такому выводу пришла Венецианская комиссия, изучавшая закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" по запросу главы мониторингового комитета ПАСЕ, британского консерватора Роджера Гейла от 22 мая.

Об этом говорится в коммюнике Совета Европы.

"Эксперты СЕ призывают Украину без лишних проволочек подготовить закон о национальных меньшинствах и отложить до этого времени выполнения статей закона о языке, который уже принят", – говорится в документе.

Комиссия отмечает, что закон о нацменьшинствах еще не подготовлен, хотя его необходимо было разрабатывать с самого начала, т.е. одновременно с Законом о госязыке, чтобы обеспечить необходимый баланс.

"Чтобы языковой вопрос не стал источником межэтнической напряженности на Украине, крайне важно добиться соответствующего баланса в языковой политике", – подчеркивается в коммюнике.

При этом указывается, что представители комиссии, с учетом "особого места русского языка на Украине, а также притеснения украинского языка в прошлом", полностью осознают "необходимость содействия использованию украинского языка в качестве государственного".

Тем не менее, в СЕ считают, что из Закона о госязыке нужно убрать статью, которая устанавливает ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах. Также ВК предлагает законодателям пересмотреть требования к квоте на содержание мовы для телерадиовещателей, с учетом принципа пропорциональности.

"Кроме того, комиссия отмечает, что лицам должно быть разрешено использовать язык меньшинства между собой, в том числе, когда они видны и слышны для других в общественных местах; возможность распространения материалов избирательной кампании на языках, отличных от украинского, не должна ограничиваться территориями компактного проживания меньшинств", – следует из отчета ВК.

Помимо этого Киеву нужно пересмотреть положение Закона, согласно которому все географические названия и топонимы должны быть написаны исключительно на украинском языке.

Полный текст доклада Венецианской комиссии появится на сайте органа к концу дня в понедельник, 9 декабря.