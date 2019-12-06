Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Владимир Путин едет на саммит "Нормандской четверки" в Париж с серьезным настроем, чтобы провести важные двухсторонние встречи с Эммануэлем Макроном, Ангелой Меркель и Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В частности, он напомнил, что Путин и Зеленский ранее уже говорили по телефону, причем общение было "очень конструктивным", о чем заявлял сам лидер россиян.
В начале декабря Зеленский говорил, что диалог с российским президентом по поводу конфликта в Донбассе необходим, так как без него реального продвижения в этом вопросе нет. При этом жителям Незалежной он пообещал, что "никакой измены украинскому народу 9 декабря не будет".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил создать "гуманитарные коридоры" на линии соприкосновения для граждан Украины, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Будут ли Зеленский обсуждать это с Владимиром Путиным, пока неизвестно.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть