Программа поездки главы Кремля в Париж согласована

Переговоры президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским значатся последним пунктом повестки визита российского лидера в Париж. Об этом сообщил источник в Кремле.

"Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции четырех лидеров", – передает ТАСС.

"Нормандский саммит" назначен на понедельник, 9 декабря. На обсуждение вопросов урегулирования в Донбассе лидеры РФ, Украины, Франции и Германии отвели 2,5 часа. Когда точно начнется заседание, не сообщается. Но известно, что перед встречей в формате "четверки" Путин проведет двусторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.

После саммита лидеры должны вместе выйти к прессе. И только после этого Путин и Зеленский смогут пообщаться тет-а-тет. Ориентировочно, встреча начнется не ранее 21.40 по местному времени. Насколько готов к такому режиму молодой украинский президент, покажут итоги переговоров. Ранее в Киеве заявляли, что Зеленский едет с твердой позицией как по Донбассу, так и по газу и не собирается идти на уступки.