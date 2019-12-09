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Если время будет: Путин оставил Зеленского на закуску

Если время будет: Путин оставил Зеленского на закуску
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Программа поездки главы Кремля в Париж согласована

Переговоры президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским значатся последним пунктом повестки визита российского лидера в Париж. Об этом сообщил источник в Кремле.

"Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции четырех лидеров", – передает ТАСС.

"Нормандский саммит" назначен на понедельник, 9 декабря. На обсуждение вопросов урегулирования в Донбассе лидеры РФ, Украины, Франции и Германии отвели 2,5 часа. Когда точно начнется заседание, не сообщается. Но известно, что перед встречей в формате "четверки" Путин проведет двусторонние переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.

После саммита лидеры должны вместе выйти к прессе. И только после этого Путин и Зеленский смогут пообщаться тет-а-тет. Ориентировочно, встреча начнется не ранее 21.40 по местному времени. Насколько готов к такому режиму молодой украинский президент, покажут итоги переговоров. Ранее в Киеве заявляли, что Зеленский едет с твердой позицией как по Донбассу, так и по газу и не собирается идти на уступки.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Господь говорил:" 8 когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя,

9 и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место.

10 Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою,

11 <цензура> всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится." Лука 14
Гость
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Клоун зря надувает щеки, шестерки не котируются даже если у них жидохохляцкие корни.
М
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а закрытое выступление еврейского мальчика на пианино для бабушки и микрона согласовали?
обидится ведь юноша,типа не уважают,от себя прошу - фрау и мусье,приходите,не пожалеете,на свиноферме этот номер вместо гимна кажный день крутят а муйдане прыгают под музыку
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